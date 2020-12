[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 14일~18일 ‘포항~안동1-1 국도건설공사(2공구)’ 등 78건에 4324억원 상당의 공사입찰을 집행한다고 13일 밝혔다.

집행예정 공사 중 68건은 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사로 진행될 예정이다.

이를 통해 공사대금 기준 2118억원 상당(전체의 49%)을 지역 업체가 수주할 것으로 조달청은 내다본다.

지역별 발주량은 경상북도가 1539억원으로 가장 많고 서울 950억원, 경기도 370억원 등이 뒤를 잇는다. 이외에 지역에선 총 1465억원이 발주될 예정이다.

