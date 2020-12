경기도, 아동급식카드 '마그네틱→IC칩카드' 교체

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 아동급식카드(G드림카드)를 기존 마그네틱에서 IC칩이 내장된 카드로 전면 교체한다.

도는 14일 수원, 광명, 고양 등 3개 시에서 우선 IC칩이 내장된 아동급식카드를 발급할 계획이라고 13일 밝혔다. 도는 이어 1월에는 도시락ㆍ부식을 지원하는 6개 시ㆍ군(성남ㆍ의왕ㆍ포천ㆍ양평ㆍ남양주ㆍ이천)을 제외한 20개 시ㆍ군으로 이를 확대할 예정이다.

아동급식카드는 '결식아동급식 지원사업'에 사용되는 카드로 부모 실직 등으로 결식 우려가 있는 18세 미만 아동에게 도와 시ㆍ군이 예산을 부담해 식사를 제공하기 위해 발급하는 카드다.

G드림카드는 경기도에서 시행하는 아동급식카드의 고유 명칭이다.

도는 기존 마그네틱 아동급식카드의 경우 일부 매장과 카드 단말기 사용에 제약이 있었지만, IC카드 교체로 이용에 대한 불편함이 상당 부분 해소될 것으로 기대하고 있다.

이 밖에 기존 아동급식카드는 누구나 결식아동 급식카드임을 알 수 있도록 디자인돼 아동들이 사용에 심적 부담감을 느끼는 경우가 있었지만 변경 카드는 일반 체크카드와 디자인이 같다.

새로 발급되는 IC카드는 이용자가 기존에 카드를 발급받은 거주지 주민센터를 방문해 사용 중인 카드를 반납한 후 교체 발급받으면 된다.

박근균 도 아동돌봄과장은 "아이들이 소외감, 부담감 없이 당당하게 다양한 곳에서 질 좋은 음식으로 식사할 수 있기를 기대한다"고 전했다.

도는 지난 8월31일부터 G드림카드 사용 가맹점 추가 확보를 위해 비씨카드사의 일반음식점 가맹점(주점, 포차, 카페 등 제외)을 G드림카드와 자동 연계하는 방안을 마련, 현재 사용 가능 매장을 15만4000여곳으로 확대했다.

