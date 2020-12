특허청, 내년 특허 만료 ‘물질특허 296건’ 상세정보 공개

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 내년 존속기간이 만료되는 물질특허 일부의 상세정보를 담은 ‘2021년 존속기간 만료예정 물질특허 정보집’을 발간한다고 13일 밝혔다.

물질특허는 새로운 물질 그 자체에 부여하는 핵심·원천기술로 일반적 화학물질 외에도 유전자, DNA 단편, 단백질, 미생물 등을 포함한다.

특히 개량 물질 또는 새로운 용도개발로 신규 가치창출이 가능한 점, 특허료가 등록유지 기간과 비례해 증가하는 점 등을 감안할 때 권리를 중도에 포기하지 않고 존속기간이 만료되는 물질특허의 활용 가치는 매우 크다고 특허청은 강조한다.

정보집은 내년 존속기간 만료를 앞둔 물질특허 중 지난 10월 10일 기준으로 소멸등록이 되지 않은 물질특허로 높은 활용가치 부문에 주목할 필요가 있다.

실제 정보집에는 항악성종양제 ‘수텐캡슐’의 주성분인 수니티닙말산염, 항혈소판제 ‘브릴린타정’의 주성분인 티카그렐러, 소화성궤양 치료제 ‘덱실란트디알캡슐’의 주성분인 덱스란소프라졸 등 의약물질도 다수 포함돼 있다.

또 정보집에는 초록, 대표청구항, 존속기간 연장여부, 존속기간 만료일, 특허권 권리변동 사항 등의 기초 정보가 기재됐고 특히 삽입된 QR 코드로는 각 특허별 세부정보와 권리변동 내용, 특허등록 공보까지 확인이 가능하다고 특허청은 설명한다.

내년 존속기간이 만료되는 물질특허는 총 296건이다. 기술 분야별로는 의약이 124건(42.0%)으로 가장 많고 바이오 80건(27.0%), 화학소재(21.6%), 농약(6.4%), 화장품(3.0%) 등이 뒤를 이었다.

공개된 물질특허 정보는 특허청 홈페이지(책자·통계, 간행물, 기타정보) 또는 키프리스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

앞서 특허청은 물질특허의 존속기간이 본격적으로 만료되기 시작한 2007년부터 존속기간 만료가 임박한 물질특허에 대한 정보를 민간에 정기 제공하고 있다.

특허청 백영란 유기화학심사과장은 “공개된 물질특허 정보가 민간부문의 연구개발을 촉진, 새로운 가치 창출에 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.

