보광산업은 결산배당으로 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 배당금총액은 36억3380만원이며, 배당기준일은 오는 31일이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr