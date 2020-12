[아시아경제 최대열 기자] 스타플렉스 스타플렉스 115570 | 코스닥 증권정보 현재가 4,940 전일대비 120 등락률 -2.37% 거래량 65,810 전일가 5,060 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 6월 2일 코스닥, 7.86p 오른 743.58 마감(1.07%↑)5월 22일 코스닥, 7.44p 내린 708.58 마감(1.04%↓)3월 27일 코스닥, 6.22p 오른 522.83 마감(1.20%↑) close 는 바디프렌드에 김포시 일대 175억원 상당의 부동산을 양도키로 했다고 7일 공시했다.

