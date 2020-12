[아시아경제 최대열 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 상장폐지 사유가 생긴 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일[특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일 close 주권에 대해 코스닥시장위원회를 열었으나 심의가 끝나지 않아 추후 다시 심의를 속개하기로 했다고 7일 공시했다.

