여수광양항만공사, 모바일 익명신고시스템을 이용한 부패행위 모의신고 훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 부패 신고제도 활성화 및 청렴문화 확산을 위해 임직원 대상 ‘부패행위 모의신고 훈련’을 실시했다고 7일 밝혔다.

부패 상황에 대한 임직원들의 부패신고 역량을 제고하기 위해 추진된 이번 훈련은 공사에서 운영 중인 모바일 익명 신고시스템(YGPA Help-Line)을 이용해 가상의 부패사례를 신고하는 방식으로 진행됐다.

특히 공사는 향응·접대, 인사청탁 등 직장 내에서 발생할 수 있는 부패사례를 주제로 이번 훈련을 진행해 직원의 이해도를 높였다.

임직원들은 이번 모의신고 과정을 통해 신고시스템의 정확한 매뉴얼을 숙지할 수 있었으며, 특히 신입사원부터 부서장까지 다양한 직급이 참여해 그 의미를 더했다.

한편 공사는 YGPA Help-Line 이외에도 전화나 팩스, 공사 홈페이지 ‘클린신고센터’를 통해 부패행위 신고를 받고 있다.

이 과정에서 신고자는 신분과 신고내용을 100%로 보호받을 수 있으며, 신고 내용에 따라 보상금 및 포상을 받을 수 있다.

윤동훈 감사실장은 “청렴은 공직자가 반드시 갖춰야할 기본적인 덕목”이라며 “이번 모의신고 훈련은 부패행위에 강력하게 대처하고, 스스로가 청렴하게 행동하는 문화를 기관 내에 조성하기 위해 실시하게 됐다”고 말했다.

