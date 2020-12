“온:택트(On:tact) 맞춤형 학습클리닉”

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도청소년지원재단 학교밖청소년지원센터(이하 센터)는 3일부터 4일까지 도내·외 학교밖청소년지원센터 실무자를 대상으로 한 비대면교육을 진행했다.

교육내용은 학교 밖 청소년들의 학업능력 증진을 위한 ‘맞춤형 학습클리닉’ 프로그램 활용교육으로 다양한 학습전략에 대한 안내 및 훈련, 진단에 관한 내용이다.

센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방지를 위해 비대면방식으로 교육을 진행했다.

한편 센터에 종사하는 실무자를 대상으로 진행되는 양성교육은 매년 연초 실무자의 수요를 반영한 교육을 진행한다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr