용인 아곡~양재시민의숲 오가는 '프리미엄버스' 7일 운행

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도 용인 아곡지구에서 서울 양재시민의숲을 오가는 프리미엄 버스가 7일부터 운행을 시작했다.

용인시는 출퇴근 교통 수요가 집중되는 곳에 예약형 버스를 투입해 주민들의 편의성을 높이기 위해 처인구 남사면 아곡지구에서 출발해 서울 양재시민의숲을 오가는 경기 프리미엄 버스를 도입, 이날부터 운행에 나섰다고 밝혔다.

해당 버스는 MiRi플러스 앱을 통해 예약 후 승차할 수 있다. 요금은 3050원이다. 서울 방면은 출근 시간인 오전 6시30분과 50분, 용인 방면은 퇴근 시간인 오후 6시40분과 8시에 각 1대씩 운영된다.

시는 이번 개통한 아곡지구~양재시민의숲 방면 버스를 포함해 3개 노선을 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 수시로 모니터링하고, 수요에 맞춰 탄력적으로 운행해 이용자들의 불편함이 없도록 할 계획이다.

백군기 용인시장은 "올해 계획한 모든 구간이 운영을 시작해 출퇴근하는 시민들의 불편함을 줄여줄 것으로 기대한다"면서 "용인시는 앞으로도 대중교통 이용이 불편한 지역에 대한 보완책을 마련해 나가겠다"고 강조했다.

시는 앞서 지난 달 아곡지구~판교테크노밸리, 서천지구~판교테크노밸리 등 2개 구간을 개통했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr