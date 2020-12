동원홈푸드, 무제한 무료배송 유료 멤버십 서비스 론칭

‘더반찬&패스’, 월회비 4500원에 무료배송 혜택 제공

[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드의 온라인 장보기 마켓 '더반찬&'이 무료배송 혜택을 무제한으로 제공하는 유료 멤버십 서비스 ‘더반찬&패스’를 7일 론칭했다.

‘더반찬&패스’는 월회비 4500원을 내고 가입한 고객에게 무료배송 혜택을 횟수 제한 없이 제공하는 유료 멤버십 서비스다. 일반 고객은 주문금액에서 적립금, 쿠폰 등의 할인금액을 차감한 최종 결제금액이 4만5000원을 넘어야 무료배송 혜택이 있지만, 멤버십 가입 고객은 1만4900원 이상만 결제하면 항상 무료로 배송 받을 수 있다.

회사 측은 "신선식품은 장기간 보관 시 신선도가 떨어져 자주 구매해야 한다는 점을 고려했을 때, ‘더반찬&패스’는 소량의 신선식품을 주문할 때도 배달비 부담을 덜어줘 경제적"이라고 설명했다.

이벤트도 마련했다. ‘더반찬&패스’ 가입 첫 달은 월 100원으로 이용할 수 있으며, 가입 고객 중 100명을 추첨해 3만원 할인 쿠폰을 제공한다.

