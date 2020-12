[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장(더불어민주당, 동대문3)은 4일 김기덕 부의장(더불어민주당, 마포4), 김정태 운영위원장(더불어민주당, 영등포2)과 함께 서울시의회에서 희망 2021 나눔캠페인 ‘사랑의 열매’ 전달식을 개최, 이웃사랑 성금을 전달했다.

김인호 의장과 김정태 운영위원장은 서울 사회복지공동모금회로부터 나눔의 상징인 사랑의 열매를 전달받고, 모금과 봉사로 이웃사랑을 실천하고 있는 서울 사회복지공동모금회의 노고를 격려했다.

김인호 의장은 “코로나 위기로 인해 취약계층의 어려움이 더 큰 시기에 서울시의회가 나눔 행사에 참여할 수 있어서 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “앞으로도 나눔 문화 확산을 위해 지속적인 노력을 기울이면서 사회 불균형과 양극화를 해결하기 위해 적극적인 정책을 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

