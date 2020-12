우연철 진학사 소장 '2021 대입 정시 온라인 설명회' 개최

강서구,15일 오후 4시 유튜브 i강서TV 통해 실시간 방송...진학사 입시전략연구소 우연철 연구소장이 직접 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 오는 15일 코로나19로 힘들게 대학수학능력시험을 본 수험생들을 위해 ‘2021학년도 대입 정시 설명회’를 온라인으로 개최한다.

정시 준비는 선택과 집중이 상당히 중요하다. 수능 이후 남은 기간 지원 목표 대학을 설정, 그 목표 대학의 전형방법에 따라서 선택과 집중을 해야 한다.

이에 구는 정시를 준비하는 수험생들에게 정시에 대한 정보를 보다 빠르게 전달하기 위해 이번 설명회를 개최한다.

특히 이번 설명회는 다시 폭증하고 있는 코로나19로부터 수험생과 학부모를 보호하고 지역 내 확산을 방지하기 위해 대면설명회 대신 온라인으로 진행된다.

강서구청 공식 유튜브 i강서TV를 통해 실시간으로 설명회를 들을 수 있으며 입시교육 전문기업으로 잘 알려진 진학사의 입시전략연구소 우연철 연구소장이 설명회 진행을 맡았다.

15일 오후 4시 시작되는 설명회는 ▲2021학년도 정시 특징과 지원전략 ▲지피지기 지원전략 등 알찬 내용으로 2시간 동안 진행된다.

특히 2021학년도 정시 전망과 지원 시 고려사항, 지원자 감소에 따른 지원가능 점수 변화, 성적대별 지원경향 분석 등 정시 지원을 위한 ‘꿀팁’을 알려준다.

아울러 댓글을 통한 실시간 질의응답 시간을 별도로 마련해 수험생과 학부모들의 궁금증을 해결해줄 예정이다.

대입 수험생과 학부모 등 관심 있는 분이라면 누구나 시청할 수 있으며, 강서구청 유튜브 채널 i강서TV로 접속하면 된다.

구는 이번 설명회 녹화 영상을 계속 게시해 실시간 강의를 놓친 분들도 언제든 유튜브 i강서TV에 접속하면 다시 볼 수 있게 할 계획이다.

노현송 구청장은 “이번 설명회가 코로나19라는 초유의 상황 속에서도 묵묵히 학업에 전념해온 수험생들에게 많은 도움이 되길 기대한다”며 “설명회를 통해 본인에게 맞는 입시전략을 세워 좋은 결과가 있기를 바란다”고 말했다.

구는 지난 9월 ‘2021 온라인 대입 수시 지원전략 설명회’를 개최해 실시간 접속자수 342명, 녹화 영상 조회수 2276회를 기록하는 등 대입 수험생과 학부모들에게 큰 호응을 얻은 바 있다.

