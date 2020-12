동작구, 아동 건강 위한 영양교육 키트 배부

4일까지 어린이집·유치원 및 아동복지시설 아동 1240명 대상 ▲채소로 나의 얼굴 만들기 스티커 북 ▲바람개비 제작 ▲영양보드게임 등 키트 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 4일까지 지역내 어린이집·유치원 및 아동복지시설 아동을 대상으로 영양교육 키트를 배부한다.

이번 배부는 코로나19 장기화로 외부활동이 줄어든 아동들에게 다양한 체험활동의 기회를 제공하기 위해 실시된다.

먼저 구는 ▲예담어린이집 ▲명수유치원 ▲벧엘유치원 등 지역내 100인 이상 어린이집 및 유치원 10개소에 재학 중인 아동 858명에게 영양교육 키트를 배부한다.

키트는 ▲채소로 나의 얼굴 만들기 스티커 북 ▲바른식사 예절 바람개비 제작으로 구성됐으며, 아이와 보육교사가 함께 편식예방과 올바른 식사예절에 대해 배워보는 시간으로 꾸며진다.

또 ▲노량진 행복한 홈스쿨 ▲신대방1동 우리동네 키움센터 ▲서울성로원 등 14개소 아동복지시설 아동 및 청소년 382명을 대상으로 ▲영양보드게임 ▲채소·과일 스크레치 북 키트를 제공한다.

구는 키트 배부 후 어린이집·유치원, 복지시설 교사 및 학부모를 대상으로 설문조사를 하고, 결과를 수합해 향후 영양취약계층을 위한 통합프로그램 운영을 위한 자료로 활용할 계획이다.

이밖에도 구는 이달말까지 취약계층 아동·청소년을 위한 영양개선사업인 '얘들아, 과일먹자‘를 추진한다.

지역아동센터, 아동복지시설, 우리동네 키움센터 등으로 주 2회 사과, 단감, 귤, 배 등 싱싱한 제철과일을 배송해 성장기 아동의 건강한 발달을 돕는다.

임종열 보건기획과장은 “코로나19 장기화로 영양관리에 취약할 수 있는 아이들을 위한 비대면 건강증진 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 체험활동을 통해 건강한 성장을 지원하는 사업들을 확대해 나가겠다”고 말했다.

