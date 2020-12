경기경제과학원, 온라인 수출상담회 '큰 성과'…38개국 바이어 참여

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기도경제과학진흥원이 'G-FAIR KOREA 2020 온라인 수출상담회'를 성황리에 마쳤다.

경기경제과학원은 지난 달 2일부터 27일까지 수원 영통 광교테크노밸리 내 경기경제과학원 디지털무역상담실에서 운영한 'G-FAIR KOREA 2020 온라인 수출상담회'를 성황리에 마무리했다고 2일 밝혔다.

이번 수출상담회는 지난 10월21일부터 23일까지 온라인 중심으로 개최된 'G-FAIR KOREA 2020'에서 수출 상담을 하지 못한 기업들을 위해 마련됐다.

수출 상담회는 총 248개 국내 중소기업이 참가해 38개국 285명의 바이어와 총 749건의 상담을 진행해 8716만달러의 상담실적을 거뒀다.

특히 군포 소재 저상온 음식물잔반 소멸기를 제조하는 ㈜미미클은 기계설비를 제조하는 중국 바이어와 150만달러의 계약 상담을 진행했다.

또 부천 소재 공기청정기 및 살균소독기 제조업체 모비스타는 미국 H사 및 중국 N사와 상담을 했다.

바이어는 고급스러운 제품 외관을 높이 평가하고, 코로나19 장기화로 공기청정기와 살균소독기에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 판단해 긍정적으로 검토하기로 했다.

이계열 경기경제과학원 글로벌통상본부장은 "한 번의 화상상담으로 수출계약이 성사되는 것은 쉽지 않기 때문에 바이어와 지속적인 소통이 필요하다"며 "꾸준한 사후관리와 함께 기업에 실질적인 도움이 되는 방안을 발굴하기 위해 계속해서 힘쓰겠다"고 강조했다.

올해로 23회를 맞은 'G-FAIR KOREA 2020'는 경기도가 주최하고 경기경제과학원이 주관하는 중소기업 우수상품 무역전시회다.

