전남도, 강화된 사회적 거리두기 1.5단계 시행

일부 위험시설 음식물 섭취 금지 강력 권고

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 강화된 사회적 거리두기 1.5단계를 시행한다.

전남도(도지사 김영록)는 최근 도내 코로나19 확진자의 잇단 발생에 따라 일부 위험시설에서 음식물 섭취 금지를 강력히 권고하는 ‘강화된 사회적 거리두기 1.5단계’를 적용한다고 2일 밝혔다.

이번 조치는 시설 이용자가 음식물 섭취 중 마스크 미착용으로 발생될 수 있는 감염의 우려를 사전 차단하기 위해 추진됐다.

음식물 섭취 금지 권고 대상은 정부에서 지정한 일반관리시설 중 PC방, 영화관, 공연장, 오락실, 멀티방, 목욕장, 학원, 독서실, 스터디카페 등 총 9종이다.

도는 강화된 기준이 현장에서 엄중히 적용될 수 있도록 도내 22개 시·군과 합동으로 대상 시설들의 이행여부를 집중 점검 할 계획이다.

실제로 지난달 광양에서 PC방과 관련해 18명의 집단감염 사례가 발생하는 등 다중이용 시설에서의 음식물 섭취를 통한 전염 위험이 매우 높은 것으로 확인된 바 있다.

안병옥 전남도 도민안전실장은 “코로나19 확산 차단을 위해 시설 내 음식섭취 금지를 강력히 권고하는 강화된 1.5단계를 실시하게 됐다”며 “시설 운영자와 이용자 모두 각별한 경각심을 가져 달라”고 말했다.

