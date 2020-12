주택금융공사, 16일까지 보금자리론 등 정책모기지 이용 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 정책모기지 이용 활성화를 위해 오는 16일까지 ‘스마트주택금융 앱’ 이용자를 대상으로 이벤트를 한다.

▲u-보금자리론 ▲아낌e-보금자리론 ▲내집마련 디딤돌대출 ▲서민형안심전환대출을 이용 중인 고객은 ‘스마트주택금융 앱(APP)’을 통해 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트 기간 종료 후 참여 고객을 대상으로 80명을 추첨해 이달 중 개별 문자 안내를 통해 기프티콘을 증정할 예정이다.

공사 측은 “정책모기지 이용 고객은 ‘스마트주택금융 앱(APP)’을 이용해 납입일자 변경 등의 업무를 편리하게 처리할 수 있다”면서 “이벤트를 통해 보다 많은 고객이 앱을 활용해 편리하게 사후관리 업무를 처리할 수 있을 것”이라고 말했다.

