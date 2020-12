[아시아경제 송윤정 기자]

▲백분화 씨 별세, 박수민(아시아경제 PD) 조모상 = 1일 오후 3시, 강경장례식장특실(1층), 발인 3일 오전 9시30분, 041-745-4401

