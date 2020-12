“수능날 춥다”…3일 광주·전남 영하권 체감온도

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 2021학년도 대학수학능력시험 당일인 3일 광주·전남지역은 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 곳이 있는 가운데 바람도 불어 체감온도가 1~3℃ 가량 더 낮아질 전망이다.

1일 광주지방기상청에 따르면 수능이 치러지는 3일 아침 최저기온은 -2~4℃, 낮 최고기온은 6~11℃ 분포를 보이겠다.

지역별 아침 최저기온은 광주 1℃, 나주 0℃, 장성 0℃, 담양 0℃, 화순 0℃, 영광 0℃, 함평 1℃, 목포 3℃, 무안 1℃, 영암 0℃, 진도 4℃, 신안 3℃, 흑산도 8℃, 순천 3℃, 광양 2℃, 구례 0℃, 곡성 -2℃로 예보됐다.

낮 최고기온은 광주 8℃, 나주 9℃, 장성 8℃, 담양 8℃, 화순 8℃, 영광 6℃, 함평 7℃, 목포 7℃, 무안 7℃, 영암 8℃, 진도 8℃, 신안 7℃, 흑산도 9℃, 순천 10℃, 광양 11℃, 구례 9℃, 곡성 8℃가 되겠다.

광주기상청 관계자는 “수능일이 예년에 비해 늦어져 내륙을 중심으로 영하권 기온 분포를 보이겠고, 약한 바람이 불어 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 예상돼 수험생은 체온 유지에 유의하길 바란다”고 말했다.

