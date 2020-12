[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서가 제주도 한 해안가에서 해양보호생물종인 상괭이 사체를 발견했으나 불법 포획 흔적 없어 지자체에 인계했다.

1일 제주해경에 따르면 지난달 30일 낮 12시 43분께 제주시 용담동 스타벅스 앞 해안가에 돌고래사체가 있다는 관광객의 신고를 접수받았다.

제주해경은 낮 12시56분 현장에 도착해 고래연구센터에 문의한 결과, 길이 127cm, 폭 50cm, 무게 30kg 정도의 폐사한지 일주일 이내로 추정되는 암컷 상괭이였다.

제주해경은 사체가 부패가 거의 없고 불법 포획 흔적 없어 지자체인 용담2동 주민센타에 인계했다.

상괭이는 우리나라 남, 서해안에 주로 서식하고 개체 수 감소로 멸종위기에 처한 야생 동식물의 국제거래에 관한 협약의 보호종이다.

