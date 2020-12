경남도의회 김하용 의장, 적십자 특별회비 전달

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경상남도의회 김하용 의장은 1일 집무실에서 김종길 대한적십자사 경남지사회장에게 2021년도 적십자 특별회비를 전달했다.

이날 전달식은 12월 1일부터 2021년 적십자 회비 집중모금 기간이 시작됨에 따라 주변의 어려운 이웃을 위해 도민들의 적극적인 참여를 독려하기 위해 마련됐다.

적십자 회비는 연중 모금이 계속되나 2020년 12월 1일부터 2021년 1월 31일까지 집중모금 기간이 운영되고, 모금된 성금은 국내외 재해 이재민과 저소득층 구호활동, 사회봉사활동 등 인도주의 이념보급과 재원조성 활동 등에 사용될 예정이다.

김하용 의장은 “취약계층을 비롯해 어려운 이웃을 위해 묵묵히 헌신해 온 적십자사에 감사의 뜻을 전하며, 코로나19로 모두가 힘든 시기인 만큼 작은 손길로 더불어 행복한 사회를 만들어 나갈 수 있도록 적십자회비 모금에 도민들의 많은 참여를 부탁드린다” 라고 말했다.

