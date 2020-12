[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

11월30일자

(승진)

△상무

김태성(유통본부), 임근호(생산본부)

△상무보

안홍진(매장본부), 정성우(마케팅본부), 권창현(경영지원본부)

