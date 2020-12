호남대 대학일자리센터 ‘일본취업 Ons-Stop 과정’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 대학일자리센터는 지난 2학기 주 2회 총 38시간 동안 온·오프라인을 병행한 ‘일본취업 Ons-Stop 프로그램 심화과정’을 블렌디드 방식으로 운영했다고 1일 밝혔다.

이 프로그램은 18명이 참여한 가운데 일본어 직무 회화 교육, 일본채용설명회 및 일문이력서 작성 특강과 컨설팅도 지원, 일본취업을 위한 서류 준비까지 마무리 할 수 있도록 했다.

또한 SNS 채널을 통해 지속적으로 해외취업 정보를 제공해 왔으며, 정부지원 및 협력기관에서 실시하는 K-move과정 등을 안내해 장기적 성과 창출도 이어지도록 했다.

앞서 진행된 1학기 프로그램 운영에서 대면으로 진행하기를 원하는 학생들의 의견을 반영했다.

그 결과 대면과 비대면을 병행한 블렌디드 방식으로 학생들의 참여도와 만족도를 높일 수 있었다.

뷰티미용학과 최소연씨는 “히라가나도 익숙하지 않았는데 일본취업 One-Stop 프로그램을 1, 2학기 모두 참여한 결과 지금은 자연스럽게 회화를 구사할 수 있게 됐고, 비즈니스 용어 또한 익숙해질 수 있었다”면서 “일문 이력서를 마무리하고 지원 경로 등의 도움을 받으며 자신감도 생기게 됐다”고 소감을 전했다.

김은아 호남대 대학일자리센터장은 “코로나19로 인해 불확실한 상황들이 계속적으로 이어지지만 대학일자리센터는 재학생들의 글로벌 커리어 개발을 위해 다각적으로 고민하며 지원을 이어가겠다”고 했다.

