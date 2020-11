'수능 D-3' 박종훈 경남도 교육감, 시험장 방문 최종 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 박종훈 경남도 교육감은 2021학년도 대학수학능력 시험을 사흘 앞둔 30일 경남 창원시 진해지역을 방문해 시험실 방역상태와 칸막이 부착상태 등을 점검했다.

특히 자가격리자 수험생이 응시하는 별도 시험장과 일반 시험장 학교에서 유증상 수험생이 응시하는 별도 시험실의 환경을 꼼꼼히 확인했다. 수능 관리 교직원들에게도 빈틈없는 준비를 당부했다.

박 교육감은 “도민 모두가 방역수칙을 준수함으로써 감염병 확산을 차단하고 수험생들이 안정된 가운데 시험을 볼 수 있도록 고사장 주변 소음 방지 등을 당부드린다”며 “사흘 앞으로 다가온 수능이 안전하게 시행되고 수험생이 갈고닦은 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 혼신의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편 경남지역에서는 현재까지 확진자 수험생은 없으며 자가격리자 수험생도 5명 이하를 유지하고 있다.

