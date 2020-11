금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 3,810 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,688 전일가 3,810 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일금호전기, 유정희 사외이사 신규 선임 close 는 30억원 규모의 무기명식 무보증 국내사모 전환사채를 발행하기로 했다고 30일 공시했다. 애초 발행 예정 금액은 50억원이었다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr