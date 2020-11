삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 66,700 전일대비 1,500 등락률 -2.20% 거래량 39,869,100 전일가 68,200 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝'이재용, 이달만 ‘3번째’ 국정농단 재판 출석…‘묵묵부답’ 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피 close 는 충남 천안 삼성디스플레이 천안사업장 일부 토지와 건물 등을 2021년 2월1일부터 2023년 1월31일까지 연간 319억원에 임차하기로 했다고 30일 공시했다.

삼성전자는 기존 중소형 액정표시장치(LCD) 패널을 생산하던 삼성디스플레이 사업장 생산라인 일부를 최첨단 반도체 패키지 생산기지로 활용하고 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr