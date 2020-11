나주시 ‘아동친화도시 슬로건 공모전’ 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 아동친화도시 조성에 대한 시민과의 공감대 형성을 위해 ‘아동친화도시 슬로건 공모전’을 개최한다고 30일 밝혔다.

‘유니세프(unicef) 아동친화도시’는 18세 미만 모든 아동이 충분한 권리를 누리면서 살아가는 도시로 유엔아동권리협약이 지방정부의 시스템에서 실현되는 것을 목표로 한다.

이번 공모전은 아동친화도시 가치와 비전을 함축하는 핵심 메시지 발굴을 통한 지역사회 관심과 정책적 공감대를 이끌어내기 위해 마련됐다.

응모 기간 및 대상은 내달 4일까지 지역, 나이 제한 없이 누구나 응모할 수 있으며 아동친화도시 시를 상징 또는 미래 비전을 제시하는 20자 내외 문구(한글, 외국어, 기호 가능) 작품이다.

후보작 접수는 1인당 1건만 가능하며 우편 또는 이메일로 하면 된다.

시는 내달 1차 내부 심사를 거쳐 나주시 아동권리 대변인(옴부즈퍼슨) 및 아동 선호도 평가 등 2차 심사를 통해 최종 수상작을 선정할 계획이다.

수상작은 최우수(1명) 50만 원, 우수(1명) 30만 원, 장려(2명)으로 소정의 나주사랑상품권이 지급된다.

강인규 시장은 “아동친화도시 조성에 대한 함축적 가치를 시민들에게 알기 쉽게 전달하고 지속적으로 기억될 수 있는 슬로건을 발굴할 계획이다”며 “아동에 대한 불합리한 관점을 변화시키고 충분한 권리를 누리면서 살아갈 수 있는 아동친화도시 조성에 최선을 다해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr