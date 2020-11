‘음성’인데 확진자라니 … ‘검사 오류’ 부산검역소 검사실 업무 중단

11월 17일~19일 항만검역소 입국자 61명 ‘양성’에서 재검 결과 ‘음성’으로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 해외에서 입국했다 코로나19 검사에서 양성 판정받아 확진자로 분류했던 검사업무가 오류로 밝혀져 부산검역소의 업무가 전면 중단됐다.

보건당국은 부산검역소에서 실시한 코로나19 진단검사 과정에서 일정 기간 오류가 발견됐다고 30일 밝혔다.

보건당국에 따르면 경남권 질병대응센터의 코로나19 검역단계 진단검사 과정에서 오류가 발생한 것을 확인했다. 오류 발생 기간은 11월 17일부터 19일까지 3일이고, 주로 항만검역소를 통해 들어 온 입국자에 대한 검사였다.

질병관리청의 재검사 결과 해외유입 확진 사례 가운데 61건은 최종 ‘음성’으로 확인돼 이미 양성으로 보고된 해외유입 확진자 수에서 61명을 제외키로 했다.

보건당국은 검사 오류가 확인된 부산검역소 검사실에 대해 즉각 코로나19 검사업무를 중단시키고, 현재는 외부 수탁기관을 통해 검사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다,

보건당국은 전국 검역소의 검사실에 대해 일제 점검에 들어갔다.

