"내년 민생경제 회복에 올인" … 이강덕 포항시장, 2조4329억원 '시정연설'

시의회서 내년 예산 관련 연설 … 당초예산 올해比 21.1% 증가

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] "내년에는 '민생안정' '경제 활력' '지속가능성 확보'라는 핵심가치를 바탕으로, 포스트 코로나 시대를 선도하는 포항, 나아가 환동해중심도시 포항을 위해 진력하겠습니다."

이강덕 포항시장은 30일 제279회 시의회 제2차 정례회에서 시정연설을 통해 "코로나19 상황에서 시민 모두 혼연일체로 일상과 경제활동을 병행하는 민생방역의 선도모델을 만들었다"면서 "감염병이 만든 사회·경제적 위기를 변화의 기회로 만들고 생존을 위한 변화와 혁신을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

이강덕 시장은 2021년 시정방향으로 ▲방역과 경제가 공존하는 민생경제 회복 집중 ▲4차 산업혁명 시대 선도하는 미래 신산업 육성 ▲해양문화관광·물류산업 견인할 인프라 구축 ▲지속가능한 생태환경도시 조성 ▲안전도시와 시민 삶 보듬는 행복도시 완성 등을 제시했다.

우선 경제방역 예산 800억원을 지원함으로써 경기침체 상황에 신속히 대처하는 한편 3000억 규모의 포항사랑상품권 발행과 어려움을 겪는 소상공인에 대한 비대면·온라인 경제로의 전환을 적극 돕기로 했다.

또한, 그동안 미래 신성장산업에 대한 지속적인 투자로 마련된 영일만산업단지, 블루밸리국가산업단지, 융합기술산업지구 및 지곡밸리 등을 배후로 이차전지와 바이오·헬스산업, 수소연료전지 등 핵심 신산업 육성을 통해 새로운 성장 판을 열어간다는 계획이다.

특히, 동해안고속도로의 주요 연결구간인 동해안 횡단대교를 통해 인근 산업도시와 영일만항의 물류를 연결하는 '경제대교', 동해권역에 관광객들을 흡입할 수 있는 '관광대교'로서 역할을 할 수 있도록 지속적인 국비 확보에 전력을 기울인다는 입장을 거듭 확인했다.

이같은 2021년 시정방향에 따라 포항시의 내년도 예산안 총 규모는 2조4329억원으로, 올해 대비 21.1% 증가했다.

이강덕 시장은 "민생을 살리고 지역 활력과 미래포항을 준비하기 위해서는 투자 효과가 크고 시급성이 높은 사업에 우선 투입해 나가겠다"고 강조한 뒤 "시민 모두가 삶의 변화를 직접 체감하고, 행복을 누릴 수 있도록 예산 하나 하나를 빈틈없이 따지고 꼼꼼하게 집행하겠다"고 약속했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr