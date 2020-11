마제스티골프코리아가 1일부터 무료 렌탈 서비스를 시작한다.

컨퀘스트블랙(CONQUEST BK), 마루망SG(maruman SG) 제품을 10일 동안 빌릴 수 있다. 드라이버 1개와 7번 아이언 1개 구성이다. 플렉스(R, SR, S)와 로프트(9.5, 10.5, 11.5도) 선택이 가능하다. 홈페이지에서 회원 대상으로만 진행된다. 신청 시 휴대전화 인증 처리가 필요하다. 원하는 장소에 무료 배송해 준다. 마제스티는 "프리미엄 브랜드와 최상의 기술력을 경험하는 기회가 될 것"이라고 설명했다.