제주해경, 가슴 통증 호소한 추자주민 긴급 이송

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주 추자도에서 가슴 통증을 호소한 추자주민 A씨가 제주해경에 의해 긴급 이송돼 119구급차량에 안전하게 인계됐다.

29일 제주해양경찰서에 따르면 지난 28일 밤 11시 17분경 추자주민 A씨가 가슴이 찢어질 듯한 흉통으로 추자 보건소를 찾아왔다. 보건소는 제주해경에 A씨의 거동엔 이상이 없었지만, 협심증이 의심돼 제주 시내 대형병원으로 긴급 이송을 요청했다.

이에 제주해경은 인근 해역을 경비 중인 100톤급 경비함정을 이용 11시 33분경 추자 신양항에 도착, 환자와 보호자를 탑승시키고 제주항으로 이동해 29일 새벽 1시 25분경 제주항에 대기 중인 119구급차량에 환자 A씨를 안전하게 인계했다.

한편 올해 제주해경은 경비함정으로 추자 주민 37명을 긴급 이송했다.

