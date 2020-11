HDC아이파크몰, ‘온실가스·에너지목표관리제 최우수기업’ 국토교통부 장관 표창

2007년부터 2019년까지 에너지 사용량 32.4% 절감,전력피크부하 관리 자발적 시행



[아시아경제 임혜선 기자] HDC그룹 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰이 지난 27일 르메르디앙 서울 호텔에서 열린 '2020 건축물 온실가스·에너지 우수사례 성과공유회' 에서 '건물부문 온실가스 에너지 목표관리제 최우수기업'으로 선정돼 '국토교통부 장관 표창'을 수상 했다고 29일 밝혔다.

'건축물 온실가스·에너지 우수사례 성과공유회'는 국토교통부가 주최하고 한국에너지공단이 주관하는 행사로, 국가 온실가스 감축목표(2030년 BAU대비 37% 감축)를 달성 하고자 건물 부문 온실가스 감축 기여도가 큰 우수 기업을 선정 및 포상 해 관리 업체의 목표관리제도에 대한 참여의지를 고취하고 온실가스 감축기술 발굴·확산 등을 도모 하기 위해 마련 됐다.

아이파크몰은 2004년도 준공 이후 지속적인 증축을 통해 에너지 사용면적이 35.6% 증가 했음에도 불구하고 지난 2007년부터 지속적인 투자 및 관리로 에너지 사용량을 32.4% 절감했다.

또, 내부에 사용 되는 조명 기기 1민8000개를 고효율 조명기기(LED)로 모두 교체하여 낭비되는 전력을 없앴으며, 건물 에너지 사용 특성상 많은 비중을 차지하는 냉난방 에너지를 절감하기 위해 공조기 순차운휴 및 빙축열 냉동기 가동 등 전력 피크부하 관리를 자발적으로 시행해온 실가스 배출 감축 및 에너지 절약에 기여했다.

