예스코홀딩스는 한성피씨건설이 자회사인 한성을 흡수합병하기로 결정했다고 23일 공시했다. 합병 후 존속회사 상호는 한성피씨건설이다. 한성피씨건설과 한성의 합병비율은 1대 0.2205621이다.

