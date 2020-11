[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 23일 미래세대 녹색 전환 환경교육의 발전·협력을 위한 업무협약을 전라남도 무안교육지원청(교육장 김란)과 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 기후변화 위기 시대를 맞아 생태·환경적 감수성을 갖춘 미래인재 양성, 각종 정책과 정보제공, 콘텐츠 개발과 프로그램 자문, 교육기반 구축과 확산을 위해 서로 협력하기로 했다.

김산 군수는 “협약을 통해 환경의식 개선과 교육기반 구축으로 지속할 수 있는 녹색 사회 구현에 앞장서겠다”며 “환경부에서 주관하는 탄소 중립과 그린뉴딜을 연계한 스마트 그린 도시 사업공모 추진에도 박차를 가하겠다”고 말했다.

