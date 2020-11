[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 푸드에비뉴 식품관에서 해풍맞고 자란 ‘섬초’를 선보이고 있다. 섬초는 일반 시금치와 달리 뿌리와 잎이 두껍고 단맛과 영양이 풍부해 겨울철 보양 야채로 불린다

