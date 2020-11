[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해중부경찰서는 헤어진 여자친구를 자신의 집과 모텔에 며칠 동안 감금하고 폭행한 혐의로 A(45) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 23일 밝혔다.

A 씨는 지난 20일 오전 11시부터 이날 오전 1시 45분까지 김해시 삼계동 한 모텔과 봉황동 자신의 집에서 전 여자친구 B(40대) 씨를 감금한 후 주먹 등으로 때린 혐의를 받는다.

A 씨는 B 씨가 자신을 만나주지 않자 감금한 것으로 알려졌다. A 씨는 혐의 대부분을 시인했다고 경찰은 설명했다. 경찰은 A 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

