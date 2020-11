광주경찰청 ‘시민중심 청렴문화 확산’ 시민청문관 배치

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방경찰청(청장 김교태)은 조직 내 시민 중심의 청렴문화 확산을 위해 최근 시민청문관 2명을 채용했다고 23일 밝혔다.

시민청문관은 청렴·반부패 분야에서 실무경험과 지식을 인정받아 선발됐다.

광주경찰청과 광산경찰서 청문감사 분야에 배치됐다.

시민청문관은 경찰조직 내부의 부패요인을 시민의 눈높이에서 진단하고 내부비리 신고를 활성화하는 역할을 수행한다.

직무교육을 통해 경찰관 청렴도 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

또 시민과 현장의 의견을 듣고 조직 내부 문제에 대한 개선안을 제시하며 부패 예방을 위해 풍속사건 심의와 사건심사 시민위원회 활동에도 참여할 예정이다.

광주경찰청은 시민들의 기대수준에 부응하도록 청렴하고 공정한 조직문화를 만들고, 청렴문화 확산 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

김용관 광주경찰청 감사계장은 “시민청문관이 다양한 활동에 참여하면서 조직원들과 소통하고 소신있게 의견을 제시할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr