전남대병원 23일부터 비대면 진료한다

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교병원이 23일 비대면 진료를 시작했다.

전남대병원은 지난 20일 안영근 신임 병원장 주재로 열린 진료과실장 회의에서 병원 운영 정상화 대책에 대한 신중한 논의 끝에 이같이 결정했다고 23일 밝혔다.

비대면 진료는 각 진료과에서 전화상담 처방 대상자를 선별해 환자와 전화로 상담하고, 온라인 수납을 거쳐 진료협력센터에서 처방전을 FAX를 통해 환자가 지정한 약국으로 보내는 방식으로 이뤄지고 있다.

의료진은 진료실에서 헤드셋을 착용하고서 전화로 연결된 환자에게 건강 상태 등을 물어보고 약을 처방하고 있다.

코로나19 원내 감염 확산으로 일부 시설이 코호트 격리된 상황 속에서 진료 정상화에 나서고 있는 것이다.

전남대병원은 지난 17일 본원 1동(3층~11층)이 코호트 격리에 돌입, 외부 진료 등이 일시 중단된 바 있다.

전남대병원 관계자는 “23일부터 비대면 진료를 시작해, 코로나19 상황이 호전될 경우 25일 응급실 제한 운영, 26일 대면 진료 등을 재개할 예정”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr