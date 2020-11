“경남도민 여러분의 의견이 필요합니다”

23일부터 도 홈페이지 내 ‘경남 1번가’를 통해 의견을 수렴

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도가 도정 정책과제에 대한 도민들의 목소리를 듣기 위해 23일부터 다음 달 11일까지 도 홈페이지 내 ‘경남 1번가’를 통해 의견을 수렴한다.

이번 온라인 의견 수렴은 기존 공급자 중심의 성과지표 관리 위주로 추진되던 성과관리를 도민 중심의 정책과제 평가로 변경함에 따라 실시하는 것으로서 도정 정책에 대한 현장의 생생한 목소리를 청취하기 위함이다.

특히 김경수 지사도 앞으로는 정책 수혜자가 체감할 수 있는 방향으로 도정을 추진하겠다는 의지를 여러 차례 드러낸 바 있어, 도는 이를 구체화하는 활동의 목적으로 정책과제별 장단점 소통을 위해 도민을 대상으로 의견을 모으겠다는 구상이다.

도정 정책과제에 대한 의견은 도민 누구나 경남1번가 접속해 댓글을 통해 제출할 수 있다. 이번 시스템은 도정을 7개 분야(일반행정, 복지보건, 문화관광, 지역경제, 농수산, 건설도시, 환경산림)로 나눠 총 132개 정책과제 중 본인이 관심 있는 분야에 집중적으로 환류(피드백) 할 수 있도록 구축됐다.

도민들이 게재한 댓글은 담당 부서로 전달돼 해당 정책의 장점은 살리고 지적사항은 보완함으로써 적재적소에 행정력을 투입해 도정에 대한 도민의 만족도를 증대시킨다는 계획이다.

박일웅 경남도 기획조정실장은 “정책과제에 대한 의견수렴을 온라인으로 실시하는 만큼 도민 여러분들의 참여를 부탁드린다”며, “도정에 대한 도민 참여를 활성화하고 도민의 정책 체감도를 높이기 위해 앞으로도 정책고객 의견 청취를 강화하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr