동작구, 온라인 1인 창업아카데미 운영

30일부터 12월16일까지 총 8회로 진행…지역 소재 (예비)창업자 대상 ▲블로그 홍보 마케팅 ▲영상 콘텐츠 제작 ▲카탈로그 제작 등 다양한 온라인 홍보 교육 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 오는 12월까지 지역 소재 (예비)창업자를 대상으로 '온라인 1인 창업아카데미'를 운영한다.

이번 프로그램은 간단하고 쉬운 블로그 홍보 등 SNS 마케팅 교육을 통해 (예비)창업자들의 홍보역량을 강화, 마케팅 비용 절감으로 성공창업을 지원하기 위해 마련됐다.

대상은 SNS 마케팅에 관심 있는 지역내 거주 (예비)창업자 14명이며, 개강일 전까지 선착순 접수 마감한다.

참여를 원하는 주민은 경제진흥과(노량진로 74 유한양행빌딩 9층)로 방문, 또는 이메일(blueyim2@dongjak.go.kr) 신청하면 된다.

교육은 30일부터 12월16일까지 총 8회로 진행, 코로나19 감염 차단을 위해 화상회의프로그램(ZOOM)을 활용한 온라인 강의로 실시한다.

▲블로그 홍보 마케팅 ▲영상 콘텐츠 제작 홍보교육 ▲네이버 모두(modoo)를 활용한 온라인 명함 및 카탈로그 제작 ▲네이버 스마트 스토어 쇼핑몰 판매교육 등 온라인 마케팅 분야 전문강사에게 노하우를 전수받는다.

수강생이 보충을 원하는 경우, 청년창업지원센터 상담실(상도로47아길 44-1, 3층)에서 별도 시간을 정해 1:1 보충교육도 실시한다.

교육 시에는 마스크 착용 필수, 발열체크, 손소독제 사용, 방문자 출입기록 관리 등 방역수칙을 철저히 준수, 책상·테이블 간격은 2m 이상 배치, 문 손잡이 등 접촉이 잦은 곳은 매일 1회 이상 소독을 시행할 예정이다.

교육수료 후에는 창업보육 전담 매니저의 1:1상담을 통해 수료생들이 창업활동을 할 수 있도록 세심한 사후관리를 진행한다.

궁금한 사항은 경제진흥과로 문의하면 안내받을 수 있다.

김정원 경제진흥과장은 “동작구 특화 창업교육인 ‘1인 창업아카데미‘는 소자본 창업을 위한 좋은 길잡이”라며 “관심 있는 예비 창업자들의 많은 참여 바란다”고 말했다.

