경기도 온라인채용 박람회 23일 '개막'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 온라인 채용박람회를 개최한다.

경기도는 이달 23일부터 다음 달 11일까지 3주간 '2020 경기도 온라인 청년채용 박람회'를 마련한다고 22일 밝혔다.

경기도가 주최하고 경기도일자리재단이 주관하는 이번 행사는 코로나19 등으로 취업에 어려움을 겪고 있는 청년들에게 폭넓은 일자리 선택 기회를 제공하고, 동시에 도내 기업에 우수인재 채용 기회를 주기 위해 마련됐다.

이번 행사에는 ▲정보통신(IT) ▲교육 ▲제조 ▲화장품 ▲자동차 산업 ▲식품 ▲광고ㆍ홍보 등 다양한 분야의 중견, 중소기업 80여곳이 참여해 온라인 채용을 진행한다.

도는 이번 행사를 통해 청년들에게 자신의 특성에 맞는 적합한 기업을 추천해주고, 기업에는 원하는 인재상에 적합한 구직자를 연계할 계획이다.

도는 이외에도 이력서 상담을 통해 참가자에게 적합한 기업을 추천해주는 온라인 컨설팅과 줌(ZOOM)을 활용해 관심 있는 기업의 멘토와 직접 입사지원, 채용 방법 등의 정보를 얻을 수 있는 온라인 상담회관도 마련된다. 부대 행사로 청년취업 토크콘서트, 자기PR영상 공모전, 참여자 이벤트 등도 준비된다.

김경환 도 청년복지정책과장은 "올해 코로나19로 많은 청년들이 특히 힘든 시간을 보내고 있다"며 "이번 박람회가 청년과 우수인재를 선발하고자 하는 기업 모두가 만족할 수 있는 행사가 됐으면 한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr