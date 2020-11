코로나19 신규확진, 오후 6시 255명…내일도 300명대 예상

서울 105명, 경기 58명, 인천 22명…수도권 185명

[아시아경제 김유리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 21일 오후 6시 기준 250명을 넘어섰다.

21일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 새로 발생한 확진자는 총 255명이다. 이는 전날 같은 시간 집계치 299명보다 44명 적은 수치다.

22일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이날보다 다소 줄어들 것으로 보이나 여전히 300명대는 이어갈 것으로 전망된다. 신규 확진자는 지난 18일부터 이날까지 나흘 연속(313명, 343명, 363명, 386명) 300명대를 기록했다.

17개 시도별 중간 집계 확진자는 서울 105명, 경기 58명, 인천 22명, 전북 15명, 강원 12명, 경남 11명, 충남 9명, 전남 9명, 경북 6명, 광주 5명, 부산 3명 등이다. 수도권이 185명, 비수도권이 70명이다.

서울에선 동작구 노량진 임용고시학원과 관련해 추가 감염자가 속출하면서 이날 낮 12시까지 누적 확진자가 69명으로 늘었다. 마포구 유학생 모임(누적 8명), 서초구 사우나(41명), 강서구 병원(28명), 도봉구 청련사(29명), 서울대어린이병원(11명) 등 여러 집단감염 사례에서도 추가 확진자가 나왔다.

수도권·중학교 헬스장 관련(90명), 수도권 동창 운동모임(19명), 인천 남동구 가족·지인모임(41명) 등에서도 추가 확진자가 나왔다.

방역당국은 현 상황을 '대규모 확산의 시작 단계'라고 봤다. 당국은 확진자가 급증한 지역의 사회적 거리두기를 2단계로 격상하는 방안 역시 검토 중이다. 임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 이날 정례브리핑에서 "수도권과 강원권의 확진자 수 추세를 보면 곧 2단계 격상 기준에 다다를 것으로 보인다"며 "관계 부처와 지자체들이 거리두기 단계 기준과 다른 사항을 종합적으로 판단해 선제적인 조치를 검토 중"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr