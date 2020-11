[아시아경제 김유리 기자] 21일 일본 수도 도쿄도에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 539명 보고됐다고 교도통신이 보도했다.

지난 19일 하루 신규 확진자 534명이 나와 최다 기록을 경신한 지 이틀 만에 이보다 더 많은 확진자가 나온 것이다. 도쿄의 누적 확진자는 3만7000명을 넘어섰다. 일본 전역에서는 전날 하루 신규 확진자 2426명 보고돼 사흘 연속 최다 기록을 다시 썼다.

코로나19가 급속 확산하면서 일본 정부는 이날 오후 총리관저에서 코로나19 대책본부 회의를 열어 국내 여행 장려 정책인 고투 트래블(Go To Travel) 등을 수정하는 등 방안을 논의한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr