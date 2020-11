정 총리 "선제적이고 창의적인 방역 중요"

방역사령탑 정 총리, 마켓컬리 유통물류센터·강남보건소 방역 현장 점검



[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 21일 "최근 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 다시 확산되고 있어 걱정이 큰데, 이런 때일수록 선제적이고 창의적인 방역이 중요하다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울 강남구 보건소를 찾아 정순균 강남구청장으로부터 코로나19 대응 현황과 감염병관리센터에 대한 보고를 받고 이같이 밝혔다.

정 총리는 "강남구는 학원, 회사, 클럽·주점 등이 밀집해서 유동인구가 많은 곳이기 때문에 수능시험과 연말연시를 앞두고 더욱 철저한 방역이 필요하다"고 강조했다.

이어 "지방자치단체 최초로 도입된 강남구의 감염병관리센터가 성공적으로 운영돼 다른 지자체에 모범이 되고 코로나19 극복에 큰 힘이 되기를 기대한다"고 격려했다.

그러면서 "최근 코로나19 확산의 고리를 차단하기 위해 국민 여러분께서도 가능하면 집에 머물러 주시고, 연말연시 사회적 활동도 자제해 달라"고 당부했다.

정 총리는 앞서 서울 송파구 장지동 소재 마켓컬리 장지물류센터를 찾아 김슬아 마켓컬리 대표로부터 코로나19 방역 현황을 듣기도 했다.

정 총리는 이후 센터의 코로나19 방역 현장을 직접 점검하고 관계자들을 격려했다.

정 총리는 이 자리에서 "지난 5월 유통물류센터에서 코로나19가 집단적으로 발생한 이후 지금은 집단감염이 발생하고 있지 않는데, 이는 우연이 아닌 필연"이라며 "정부와 업계가 각별히 노력했기 때문"이라고 감사의 뜻을 전했다.

