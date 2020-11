포항시, 벤처기업 지원 플랫폼 '첨단기술사업화센터' 준공식

포스텍 나노융합기술원 옆 신축 … 257억원 들여 반도체 기술 중심 벤처기업 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 20일 포스텍(포항공과대학교)에서 반도체 기술 중심의 중소벤처기업에게 첨단 소재의 사업화 일체를 지원할 수 있는 인프라를 갖춘 '첨단기술사업화센터' 준공식을 열었다.

첨단기술사업화센터 건립 공사는 포항시와 경북도, 포스텍 나노융합기술원 공동으로 지난 2017년 시작됐다. 포항시 84억, 경북도 36억, 포스텍 137억 등 총 257억원이 투입됐다.

이 센터는 연면적 7271㎡에 지하 1층 지상 4층 규모다. 지하 1층과 지상 1층에는 차세대 반도체 소자개발지원 역할을 하는 클린룸과 기반 유틸리티 시설이 들어섰다.

2층에는 막스플랑크 한국/포스텍연구소, 프라운호퍼IISB연구소, 반도체기술융합센터 등 우수연구기관이 입주할 예정이다. 3층과 4층 첨단기술기업 입주공간에는 ㈜STI, ㈜QRT 등 유망 반도체 기업이 자리잡았다.

포항시는 나노소재·재료분야 시설과 장비의 공동이용, 연구개발 지원, 인력양성, 사업화 지원에 강한 나노융합기술원의 장점을 살려 첨단산업 분야 기업 육성 및 역량강화에 행정력을 집중할 예정이다.

이강덕 포항시장은 "첨단기술사업화센터 건립을 통해 강소연구개발특구와 배터리규제자유특구, 벤처밸리조성 등의 사업이 상호 시너지 효과를 발생시켜 4차 산업 분야에서 창업과 첨단기술기업 유치 및 일자리 창출 등을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

