[아시아경제 이창환 기자] 전북에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 15명 더 나왔다.

21일 전북도는 원광대병원 관련자 13명과 노량진학원관련자 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이에 따라 원광대병원 관련 확진자는 26명, 노량진학원 관련 확진자는 8명이 됐다.

전북지역 누적 확진자도 모두 220명으로 늘었다.

원광대병원 관련 확진자들은 간호사인 도내 181번 확진자나 다른 확진자와 접촉했으며, 검체 검사 후 양성 판정을 받았다.

