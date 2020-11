다가온 한겨울 수능, 컨디션 관리에 좋은 식음료 출시 봇물·인기

[아시아경제 이선애 기자] 수능이 코앞으로 다가오면서 전국의 수험생과 가족들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 우려로 건강관리에 필사적이다. 코로나19 사태 속에서 처음으로 치러지는 수능을 앞두고 수험생 컨디션 관리가 어려울 것으로 예상되는 가운데 식음료업계는 면역력 강화와 피로회복에 좋은 다양한 제품을 선보이며 소비자들의 호응을 얻고 있다. 특히 국산 재료로 우린 전통차, 유산균이 풍부한 발효유 등 음료 제품이 반응이 좋다.

21일 관련 업계에 따르면 이디야커피는 면역력 향상과 피로회복에 도움이 되는 작약, 대추 등 국산 재료로 우린 ‘쌍화차’, ‘대추차’, ‘생강차’ 3종을 선보였다.

이디야 ‘쌍화차’는 천궁, 백작약, 당귀, 대추, 감초 등 다양한 원재료를 넣어 달콤하고 쌉쌀한 향과 기분 좋은 단맛이 특징이다. 여기에 국산 잣과 말린 대추를 올려 씹는 맛과 고소함도 더했다. ‘대추차’는 국산 대추를 듬뿍 넣어 향긋한 향과 달콤한 맛이 어우러지며, 말린 대추를 더해 씹는 식감까지 즐길 수 있다. ‘생강차’는 국산 생강 특유의 진한 맛에 달콤한 유자와 꿀을 더해 풍부한 향미를 구현했다.

이디야 전통차 3종은 기성세대뿐만 아니라 젊은 층에게도 화제를 불러 일으키며 SNS 등지에서 인기몰이 중이다. 특히 은은한 단맛이 돋보이는 ‘전통차’는 출시 2주간 약 10만잔가량 판매되며 큰 호응을 얻고 있다.

이디야커피 관계자는 “건강에 대한 국민 관심이 높아짐에 주목해 겨울 날씨에 어울리는 전통차 제품을 선보였다”며, “뉴트로 컨셉트로 남녀노소 두루 즐길 수 있는 제품으로, 취향에 따라 골라 즐기는 재미도 있다”라고 말했다.

신세계푸드는 캘리포니아 호두협회와 손잡고 수험생들의 체력과 컨디션 관리를 위한 영양간식 ‘호두몽땅 케이크’를 선보였다. 호두몽땅 케이크는 버터풍미 가득한 파운드에 카라멜 소스와 캘리포니아 호두의 고소한 식감을 조화롭게 느낄 수 있다. 특히 뇌세포를 보호하는 콜린과 오메가3가 풍부해 기억력과 집중력 향상 등 두뇌건강에 좋은 호두를 풍성하게 올려 불규칙한 식사와 바쁜 일상에 지친 수험생들의 영양간식으로 제격이다. 신세계푸드가 이마트 내에서 운영하는 베이커리 매장에서 판매한다.

푸르밀은 수험생 장 건강과 면역력에 초점을 맞춘 프리미엄 기능성 발효유 ‘프로바이오’를 판매중이다. 프로바이오는 장 건강에 좋은 유익균 프로바이오틱스와 유산균의 영양분으로 이들의 장 내 정착을 돕는 것으로 알려진 프리바이오틱스(올리고당, 식이섬유) 성분을 함유하고 있다. 장까지 도달하는 생존력과 장 상피세포 부착력 등이 뛰어난 CJ제일제당의 특허 유산균 ‘CJLP243’를 담아 높은 인기를 끌며 출시 두 달 만에 누적 판매량 200만개를 돌파한 바 있다. 몸에 좋은 유익균을 뜻하는 프로바이오틱스는 꾸준히 섭취하면 장 건강과 면역 관리 등에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

KGC인삼공사의 ‘정관장 아이패스 H’ 역시 수능 건강 식품으로 인기다. 정관장 아이패스 H는 국내산 6년근 홍삼을 주원료로 황기, 당귀, 칼슘 등의 부원료가 함유돼 학업과 스트레스로 지친 고등학생의 면역력 증진, 피로 개선과 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 제품이다. 피로 해소가 필요한 수험생을 위해 귀리와 현미 등을 첨가했다.

