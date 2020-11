한국-중남미, K-방역 협력 모색…23~24일 '미래협력포럼' 개최

에콰도르, 파나마, 코스타리카, 콜롬비아 등 4개국 장차관급 인사 직접 참석

[아시아경제 임철영 기자] 외교부와 보건복지부가 23~24일 이틀 동안 서울 여의도 콘래드 호텔에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 해외 장차관급 고위 인사들이 직접 방한해 개최되는 최초의 다자 행사인‘2020 한-중남미 미래협력포럼’을 공동으로 개최한다.

대면과 비대면 혼합 방식으로 개최되는 이번 포럼에는 에콰도르, 파나마, 코스타리카, 콜롬비아 등 4개국 장차관급 인사가 직접 방한한다. 우루과이, 칠레, 브라질 등 일부 국가에서는 보건부 및 관계기관 장차관급 인사 등이 영상을 통해‘ 코로나19 이후 뉴노멀 시대 한-중남미 간 방역·보건 연대 강화 방안’에 대해 발표하고 토론할 예정이다.

한국 측에서는 외교부, 보건복지부, 질병관리청, 범부처신약개발사업단, 한국국제협력단(KOICA), 국제백신연구소, 한국파스퇴르연구소 등 정부, 국제기구 및 민간 전문가들이 참석한다.

포럼 1일차인 23일 ‘한-중남미 고위급포럼’에서는 ?강경화 외교부 장관의 개회사 ?박능후 보건복지부 장관의 환영사 ?루이스 가예고스(Luis Gallegos) 에콰도르 외교부 장관의 축사에 이어 제1세션은 ‘뉴노멀 시대 감염병 대응을 위한 한-중남미 연대 구축’을 주제로, 제2세션은‘감염병 치료·예방을 위한 국제사회 협력 파트너십 구축’을 주제로 발표와 토론이 진행된다.

강경화 외교부 장관은 포럼 개회사를 통해 한-중남미 보건·방역 분야 연대와 협력의 중요성을 언급하는 한편 코로나19 이후 뉴노멀 시대를 대비한 한국과 중남미 간 전략적 미래 협력 비전을 제시할 예정입니다. 아울러 박능후 보건복지부 장관은 포럼 환영사에서 한국의 코로나19 방역·대응 전략을 소개하고, 그간의 한-중남미 간 보건·의료 분야 교류를 토대로 향후 코로나19 종식을 위한 적극적인 협력을 기대한다는 메시지를 전달할 계획이다.

포럼 2일차인 24일에는 황경태 외교부 중남미국장의 환영사를 시작으로 1세션에는 ‘뉴노멀 시대 한-중남미 보건의료 협력 전략 모색’을 주제로 한 ‘전문가 포럼’이, 2세션에는 코로나19 이후 시대에 보건·의료, 건설·인프라, 문화·콘텐츠 등 분야에서 우리 청년들의 중남미 진출 가능성을 모색하는‘청년 진출 포럼’이 진행된다.

외교부 당국자는 "이번 포럼은 전 세계가 직면하고 있는 코로나19 상황 속에서 ?한국과 중남미 간 감염병 대응을 위한 보건·방역 분야에서 연대와 협력 강화방안과, ?코로나19 이후 뉴노멀 시대를 대비한 제약 및 디지털 보건 의료 분야에서의 협력 증진 방안을 논의함으로써 글로벌 보건 위기 속에서 한-중남미 간 상생의 파트너십을 다시금 강화하는 계기가 될 것"이라고 평가했다.

