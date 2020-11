[아시아경제 유현석 기자] 인베니아 인베니아 079950 | 코스닥 증권정보 현재가 2,805 전일대비 10 등락률 -0.36% 거래량 215,139 전일가 2,815 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 【증권가추천】 이 시점 아니면 절대 못잡는 '5G 관련주' 【화제의테마】 내일 (7일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選인베니아, 플라즈마 처리장치 관련 특허권 취득 close 는 LG디스플레이와 52억5000만원 규모의 디스플레이 장비 공급 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 기간은 내년 7월31일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr