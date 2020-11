속보[아시아경제 유현석 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회가 13일 회의에서 최종 결론을 내지 못했다.

이날 추천위는 오전 10시부터 오후 6시40분까지 예비후보 10명의 자료를 검증하며 마라톤 회의를 벌였다. 하지만 최종 추천할 후보 2명을 선정하지 못했다.

이날은 지난 9일 추천위원 7명이 각각 예비후보를 추천한 이후 처음 열린 회의였다.

추천위는 오는 18일 회의를 다시 열기로 했다.

