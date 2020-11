[아시아경제 유현석 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 은 아시아나항공 인수 추진 언론 보도와 관련해 "검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 13일 공시했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr